Im neuen Semester wird Leon Markert an der TU Chemnitz ein Frühstudium beginnen.
Im neuen Semester wird Leon Markert an der TU Chemnitz ein Frühstudium beginnen.
Chemnitz
Superschlau: 15-Jähriger startet Frühstudium an der TU Chemnitz
Redakteur
Von Denise Märkisch
Leon Markert hat eine Klasse übersprungen. Vor allem Naturwissenschaften liegen dem Chemnitzer. Bald sitzt er mit deutlich älteren Studierenden in Vorlesungen. Nicht selbstverständlich, wenn man seine Geschichte kennt.

Wenn ein ehemaliger Durchschnittsschüler an den Chemieunterricht denkt, dann ist da in der Regel nicht viel. Periodensystem der Elemente, Knallgasprobe vielleicht noch, Bunsenbrenner und ganz viel Bahnhof. Ganz anders ist das bei Leon Markert. Der 15-Jährige liebt Naturwissenschaften und ist darin ziemlich gut.
