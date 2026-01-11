MENÜ
2400 Euro soll der Täter aus dem Automaten mitgenommen haben.
2400 Euro soll der Täter aus dem Automaten mitgenommen haben. Bild: Symbolbild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Chemnitz
Täter bricht Spielautomat in Chemnitz auf und flüchtet
Von Christian Mathea
Die Identität des Mannes konnte geklärt werden, ein Teil der Beute ist gesichert. Der Täter ist weiter auf der Flucht.

Chemnitz.

Ein 19-Jähriger hat am Samstagabend einen Automaten in einer Spielothek an der Annaberger Straße aufgebrochen. Während sich der Mitarbeiter außer Haus befand, soll der Täter 2400 Euro aus dem Gerät genommen haben, schildert die Polizei. Als der Mitarbeiter zurückkehrte, flüchtete der Täter. Mit seinem Pkw fuhr der Mitarbeiter hinterher, verlor den Mann jedoch aus den Augen. Auf seiner Flucht soll der Verfolgte persönliche Gegenstände und einen Teil der Beute verloren haben. Damit konnte die Polizei den Tatverdächtigen als einen slowakischen Staatsbürger identifizieren, allerdings bis jetzt nicht finden. Der am Spielautomaten entstandene Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt. (cma)

