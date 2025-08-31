Tag der offenen Tür im Chemnitzer Frauengefängnis abgesagt

Der für den 7. September geplante Tag der offenen Tür in der JVA Chemnitz wurde abgesagt.

Das Chemnitzer Frauengefängnis wird am kommenden Samstag, dem 7. September, doch keinen Tag der offenen Tür veranstalten. Die Einrichtung sagte den Termin kürzlich ab. „Wir sind bemüht, einen neuen Termin zu finden“, heißt es auf der Website der Justizvollzugsanstalt. Zu den Gründen der Absage ist bisher wenig bekannt. Das Gefängnis...