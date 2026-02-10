Tag des Notrufs: Groß angelegte Übungsfahrt durch Chemnitz – Zwei Marschverbände bis in die City

Chemnitz
Spektakuläre Übungsaktion zum Europäischen Tag des Notrufs: Zivil- und Bevölkerungsschutzeinheiten zeigen ihr Können in Chemnitz. Start ist am Chemnitz-Center und am Neefepark, das Ziel auf dem Markt.
Zivil- und Bevölkerungsschutzeinheiten führen am Mittwoch, 11. Februar, zum Europäischen Tag des Notrufs 112, eine groß angelegte Übungsfahrt durch Chemnitz durch. Beteiligt sind das Technische Hilfswerk, der Arbeiter-Samariter-Bund, das Deutsche Rote Kreuz und die freiwilligen Feuerwehren. Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, starten die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.