Tagsüber ohne Licht am Fahrrad: Ist das erlaubt?

In dieser Woche hat die Polizei in Chemnitz Fahrradfahrer kontrolliert. Die häufigsten Vergehen: Falsche Richtung auf dem Radweg, Handy am Ohr und fehlende Beleuchtung. Aber warum am Tag?

Mittwochmorgen ab 6.30 Uhr war Großeinsatz für die Verkehrspolizei. 71 Fahrradfahrer wurden kontrolliert, in 43 Fällen gab es Verwarnungen – unter anderem wegen fehlender Klingel und fehlender Beleuchtung. Fehlende Beleuchtung? Am Tag? 6.30 Uhr ist es doch schon hell.