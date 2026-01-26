Tarifstreit im öffentlichen Dienst: Zweitägiger Warnstreik in Chemnitz

Chemnitz
Die Gewerkschaft Verdi ruft Beschäftigte von TU, Landesämtern und Lehrkräfte am 27. und 28. Januar zum Streik auf. Grund seien fehlende Angebote seitens der Arbeitgeber.
In der aktuellen Tarifrunde ruft die Gewerkschaft Verdi für den 27. und 28. Januar 2026 zu ganztägigen Streiks in Chemnitz auf. Hintergrund ist das Ausbleiben eines Arbeitgeberangebots nach zwei Verhandlungsrunden. Am Dienstag, den 27. Januar, sind alle Beschäftigten im Tarifbereich der Länder, darunter Mitarbeiter der TU Chemnitz, des...
