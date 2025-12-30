MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Tatort Chemnitzer Zentralhaltestelle: Zwei Vorfälle in einer Nacht

Die Polizei musste an der Zentralhaltestelle eingreifen.
Die Polizei musste an der Zentralhaltestelle eingreifen. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei musste an der Zentralhaltestelle eingreifen.
Die Polizei musste an der Zentralhaltestelle eingreifen. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Chemnitz
Tatort Chemnitzer Zentralhaltestelle: Zwei Vorfälle in einer Nacht
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Nacht zum Dienstag kam es im Zentrum zu Handgemengen zwischen mehreren Männern. Was ist passiert?

Zwei Männer im Alter von 20 und 33 Jahren sind in der Nacht zum Dienstag an der Zentralhaltestelle in eine Auseinandersetzung geraten. Nach Polizeiangaben stritten die beiden Deutschen gegen 2.40 Uhr mit einem Mann, der geschlagen und getreten wurde. Der Unbekannte konnte fliehen. Wenig später kam es zu einem weiteren Vorfall mit einem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:32 Uhr
1 min.
Briefkasten-Explosion in Freiberg: Polizei sucht nach den Tätern
Bei der Sprengung der Briefkästen brachten die Täter eine bislang unbekannte Substanz zum Einsatz.
An den Briekästen in einem Mehrfamilienhaus in der Johanna-Römer-Straße entstand Schaden in Höhe von 2000 Euro. Bei der Sprengung wurde eine bislang unbekannte Substanz verwendet.
Holk Dohle
30.12.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge benennt Straße um – nach Hinweis von Schülern
Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz wird umbenannt.
Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz wird bald in Felix-Weiße-Straße umbenannt. Dem vorausgegangen ist ein Brief an den Oberbürgermeister. Was das nun für Anwohner und ansässige Firmen bedeutet.
Patrick Herrl
09:00 Uhr
1 min.
Polizei stellt 15-jährige Chemnitzer nach Nazi-Parolen
Die Polizei stellte am Montagabend drei Jugendliche an der Kaßbergauffahrt.
An der Kaßbergauffahrt fielen Jugendliche mit einer nationalsozialistischen Losung auf. Es war der zweite Vorfall binnen weniger Tage.
Erik Anke
16:11 Uhr
4 min.
Plauener nutzen Deutsche Schachmeisterschaft als Trainingslager
Das U-14-Team des SK König Plauen: (von links) Trainer Christoph Natsidis, Antonius Akladius, Luca Drechsler, Niklas Wiediker, Frida Winkler, Hoang Long Phung, Theo Winkler und DM-Orgnisator Peter Luban.
Das U-14-Team des SK König Plauen landete beim Heimchampionat auf dem letzten Platz, schlug sich aber dennoch achtbar. Besser lief es andernorts für zwei weitere Teams des Vereins.
Steffen Bandt
16:05 Uhr
3 min.
Chaos vor Silvester: Zugverkehr durch Eurotunnel gestört
Die vorübergehende Sperrung des Eurotunnels dürfte vielen Menschen die Silvesterpläne durchkreuzt haben.
Kurz vor dem Jahreswechsel geht am Eurotunnel zeitweise nichts mehr. Reisende werden aufgerufen, ihre Pläne zu ändern. Doch das dürfte einen Tag vor dem Jahreswechsel nicht leicht werden.
30.12.2025
3 min.
Diese Modekette betreibt in Plauen jetzt ein Outlet
Nick Penzold ist Filialleiter im neuen „Mister*Lady“-Outlet im Plauener Elster-Park.
Im Einkaufszentrum Elster-Park gibt es neuerdings einen Outlet-Store. Wer dahinter steckt und welches Missverständnis zuletzt bei einigen Kunden entstanden ist.
Sabine Schott
Mehr Artikel