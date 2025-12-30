Tatort Chemnitzer Zentralhaltestelle: Zwei Vorfälle in einer Nacht

In der Nacht zum Dienstag kam es im Zentrum zu Handgemengen zwischen mehreren Männern. Was ist passiert?

Zwei Männer im Alter von 20 und 33 Jahren sind in der Nacht zum Dienstag an der Zentralhaltestelle in eine Auseinandersetzung geraten. Nach Polizeiangaben stritten die beiden Deutschen gegen 2.40 Uhr mit einem Mann, der geschlagen und getreten wurde. Der Unbekannte konnte fliehen. Wenig später kam es zu einem weiteren Vorfall mit einem...