  Tatort oder Erzgebirgskrimi? Das läuft bei künftigen Polizisten

Die Kommissare Szabo (Lara Mandoki) und Winkler (Kai Scheve) geraten im Erzgebirgskrimi immer wieder in bedrohliche Situation und müssen die Waffe ziehen.
Die Kommissare Szabo (Lara Mandoki) und Winkler (Kai Scheve) geraten im Erzgebirgskrimi immer wieder in bedrohliche Situation und müssen die Waffe ziehen. Bild: ZDF/Hardy Spitz
502 Auszubildende und Studierende der Polizei Sachsen wurden in der Messe vereidigt.
502 Auszubildende und Studierende der Polizei Sachsen wurden in der Messe vereidigt. Bild: Toni Söll
Mary Vieweg (links) und Selina Nietzpon mögen die Serie „The Rookie“.
Mary Vieweg (links) und Selina Nietzpon mögen die Serie „The Rookie“. Bild: Toni Söll
Ole Bellmann möchte KOmmissar werden und hat schon einen Chemnitz-Krimi veröffentlicht.
Ole Bellmann möchte KOmmissar werden und hat schon einen Chemnitz-Krimi veröffentlicht. Bild: Toni Söll
Chemnitz
Tatort oder Erzgebirgskrimi? Das läuft bei künftigen Polizisten
Redakteur
Von Jana Peters
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Krimiformate sind beliebt in Film- und Fernsehen. Die „Freie Presse“ hat Auszubildende und Studierende der Polizei Sachsen gefragt, was auf ihren Bildschirmen läuft. Vor allem eine Serie wird genannt.

Ein feierlicher Tag in der Messe Chemnitz: 502 Auszubildende und Studierende der Polizei Sachsen habe dort ihren Amtseid abgelegt. Die jungen Menschen haben vor wenigen Wochen an den Polizeifachschulen Chemnitz, Leipzig und Schneeberg ihre Polizeiausbildung bzw. am Bautzener Campus der Hochschule der Sächsischen Polizei das Polizeistudium...
