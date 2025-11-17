Tatort oder Erzgebirgskrimi? Das läuft bei künftigen Polizisten

Krimiformate sind beliebt in Film- und Fernsehen. Die „Freie Presse“ hat Auszubildende und Studierende der Polizei Sachsen gefragt, was auf ihren Bildschirmen läuft. Vor allem eine Serie wird genannt.

Ein feierlicher Tag in der Messe Chemnitz: 502 Auszubildende und Studierende der Polizei Sachsen habe dort ihren Amtseid abgelegt. Die jungen Menschen haben vor wenigen Wochen an den Polizeifachschulen Chemnitz, Leipzig und Schneeberg ihre Polizeiausbildung bzw. am Bautzener Campus der Hochschule der Sächsischen Polizei das Polizeistudium...