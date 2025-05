Taura in Geldnot: Bürgermeister will Sparfüchse belohnen

Taura steht vor finanziellen Herausforderungen. Ein deutlicher Rückgang der Gewerbesteuer zwingt zu Einsparungen. Bürgermeister Robert Haslinger unterbreitet jetzt eine ungewöhnliche Idee.

Die Gewerbesteuereinnahmen sind in Taura deutlich eingebrochen. Rückzahlungen von mehreren 100.000 Euro werden fällig. Mit dieser düsteren Prognose konfrontierte Kämmerin Daniela Berthold am Montagabend den Gemeinderat. Ähnlich gehe es anderen Orten. Deshalb wurde jetzt ein Forderungskatalog „Kommunale Haushalte in Not“ dem sächsischen...