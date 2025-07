Taura muss 400.000 Euro Gewerbesteuern zurückzahlen – was bedeutet das?

Die Summe umfasst mehr als die Hälfte der durchschnittlichen Einnahmen an der Stelle pro Jahr. Die finanzielle Lage spitzt sich deshalb zu. Der Gemeinderat hat sich zu einem speziellen Weg bekannt.

Taura muss Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 400.000 Euro an Betriebe in der Gemeinde zurückzahlen. Laut Kämmerin Daniela Berthold waren nach Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen in der Coronazeit seit 2022 jährlich etwa 700.000 Euro eingenommen worden. Dieses Jahr werden nun Rückzahlungen fällig, die über die Hälfte der durchschnittlichen...