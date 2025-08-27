Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Taura plant drastische Erhöhung der Hundesteuer

Eine Katze liegt auf einer Liege, während im Hintergrund ein Hund auf dem Rasen liegt.
Eine Katze liegt auf einer Liege, während im Hintergrund ein Hund auf dem Rasen liegt. Bild: Monika Skolimowska/dpa
Eine Katze liegt auf einer Liege, während im Hintergrund ein Hund auf dem Rasen liegt.
Eine Katze liegt auf einer Liege, während im Hintergrund ein Hund auf dem Rasen liegt. Bild: Monika Skolimowska/dpa
Chemnitz Umland
Taura plant drastische Erhöhung der Hundesteuer
Redakteur
Von Bettina Junge
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Taura sollen Hundebesitzer bald tiefer in die Tasche greifen. Die geplante Steuererhöhung um mehr als das Doppelte stößt auf Widerstand. Eine Frage dabei: Warum gibt es keine Katzensteuer?

Das wird Frauchen und Herrchen tierisch aufregen: Die Gemeinde Taura will die Hundesteuer drastisch erhöhen. Zur Gemeinderatssitzung am Montagabend stieß der Vorstoß der Verwaltung schon auf wenig Gegenliebe. Wählervereinigung Kleingärtner-(WVK)-Gemeinderat und zweiter Vize-Bürgermeister Dirk Richter hat zwei Hunde und bezahlt dafür...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
19.07.2025
4 min.
Zoff um Loft-Projekt in Taura: Immobilien-Investor aus Burgstädt unter Druck
Eine Visualisierung des Loft-Projektes Taura, die ehemalige Trikotagenfabrik „Guido Unger“. 30 Wohnungen sind geplant, darunter fünf Maisonette-Wohnungen mit Dachterrasse.
Die Vision eines Lofts in einer alten Fabrik in Taura wird von Ermittlungen überschattet. Betrugsvorwürfe und Bauverzögerungen sorgen für Spannungen. Hinzu kommt ein Insolvenzverfahren.
Bettina Junge
22.07.2025
4 min.
„Der Mindestlohn war für mich der Genickbruch“: Tante-Emma-Laden schließt in Köthensdorf
Silvia Höhme hat nach 13 Jahren das Einkaufszentrum Köthensdorf geschlossen. Nur noch leere Regale stehen im Laden. Die Gemeinde Taura sucht Nachmieter: Fläche 160 Quadratmeter.
Silvia Höhme verabschiedet sich von ihrem Köthensdorfer Einkaufszentrum. Nach 13 Jahren als Betreiberin macht sie dicht. Ein Problem: Die Stammkunden sterben weg.
Bettina Junge
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
Mehr Artikel