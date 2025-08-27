Taura plant drastische Erhöhung der Hundesteuer

Chemnitz Umland
In Taura sollen Hundebesitzer bald tiefer in die Tasche greifen. Die geplante Steuererhöhung um mehr als das Doppelte stößt auf Widerstand. Eine Frage dabei: Warum gibt es keine Katzensteuer?
Das wird Frauchen und Herrchen tierisch aufregen: Die Gemeinde Taura will die Hundesteuer drastisch erhöhen. Zur Gemeinderatssitzung am Montagabend stieß der Vorstoß der Verwaltung schon auf wenig Gegenliebe. Wählervereinigung Kleingärtner-(WVK)-Gemeinderat und zweiter Vize-Bürgermeister Dirk Richter hat zwei Hunde und bezahlt dafür...
