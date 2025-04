Tauraer Krippe „Rasselbande“ schließt 2026: Was Eltern in Köthensdorf wissen sollten

Der Gemeinderat Taura beschließt die Schließung der Krippe. Bürgermeister Haslinger sieht keinen Spielraum, während Familienvater Arndt Scholze die Entscheidung scharf kritisiert. Was befürchtet er?

Enttäuscht hat Arndt Scholze die Gemeinderatssitzung in Taura verlassen. Der Köthensdorfer musste mit anhören, wie die Schließung der Krippe in der Kita „Rasselbande“ im Tauraer Ortsteil zum 1. August 2026 beschlossen wurde. Neun der zwölf Gemeinderäte plus Bürgermeister waren anwesend. Marcel Kroll, Christian Richter und Markus Geyer...