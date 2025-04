Taurasteinturm in Burgstädt: Die Vorboten der Kunstinstallation „Wetterleuchten“

Künstler Via Lewandowsky bereitet die Eröffnung des „Purple Path“ in Burgstädt vor. Was erwartet die Besucher?

Einige Burgstädter haben es schon bemerkt: Rund um den Taurasteinturm in Wettinhain tut sich was. Das Wahrzeichen soll abends auch schon erstrahlt sein. Das Kulturhauptstadt-Projekt „Wetterleuchten“ am Kunst- und Skulpturenweg „Purple Path“ wird vorbereitet. Eröffnet wird die Licht- und Soundinstallation von Künstler Via Lewandowsky am... Einige Burgstädter haben es schon bemerkt: Rund um den Taurasteinturm in Wettinhain tut sich was. Das Wahrzeichen soll abends auch schon erstrahlt sein. Das Kulturhauptstadt-Projekt „Wetterleuchten“ am Kunst- und Skulpturenweg „Purple Path“ wird vorbereitet. Eröffnet wird die Licht- und Soundinstallation von Künstler Via Lewandowsky am...