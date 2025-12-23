MENÜ
  • Tausende sehen Kindermusical in Chemnitz

Tausende sahen das Kindermusical bei Dutzenden Aufführungen. Bild: Patrick Schulze
Chemnitz
Tausende sehen Kindermusical in Chemnitz
Redakteur
Von Denise Märkisch
Es war ein Mammutprojekt, das sich gelohnt hat. 23-mal standen Kinder und Jugendliche für andere auf der Bühne.

23 Vorstellungen des Kindermusicals „Die Liedermühle“ waren in den vergangenen Wochen zu sehen. Und die Chemnitzer kamen in Scharen. Schulklassen, Familie, Hort- und Kindergartengruppe: 10.319 Besucher und Besucherinnen wurden am Ende gezählt. Vor gut zehn Jahren wurde das Musical erstmals aufgeführt. Jetzt kam es in einer überarbeiteten...
