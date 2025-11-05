Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Taxi-Zoff in Chemnitz wegen Uber: Darf die Stadt regulieren?

Die Plattform Uber hat ihren Hauptsitz in San Francisco.
Die Plattform Uber hat ihren Hauptsitz in San Francisco. Bild: Andrej Sokolow/dpa
Chemnitz
Taxi-Zoff in Chemnitz wegen Uber: Darf die Stadt regulieren?
Redakteur
Von Erik Anke
Für den Kunden sind die niedrigen Preise bei Uber entscheidend. Doch im Hintergrund tobt ein ungleicher Kampf um Marktanteile. Die Taxibranche erwartet das Eingreifen der Kommune. Wie die Chancen dafür stehen.

Wer für die Fahrt von A nach B ein Taxi braucht, dem ist egal, ob ein Taxi auch juristisch ein Taxi ist oder wie im Fall von Uber eben nur ein Mietwagen. Entscheidend ist für den Kunden der Preis. Und weil Uber aufgrund seines rechtlichen Status günstiger fahren kann, setzt das die Taxibranche unter Druck. So auch in Chemnitz seit Uber jüngst...
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
24.10.2025
4 min.
Uber-Start in Chemnitz sorgt für Ärger bei Taxifahrern: „Das ist kein fairer Markt“
Robin Spinka (links) und Wolfgang Oertel von der Taxigenossenschaft Chemnitz sehen in Uber einen unfairen Konkurrenten und fordern strenge Kontrollen durch die Stadtverwaltung.
Seit einer Woche konkurriert Uber zwar mit den ansässigen Taxiunternehmen, unterliegt dabei aber ganz anderen Regeln. Hat die Stadt versäumt, einen fairen Rechtsrahmen zu schaffen?
Erik Anke
09:15 Uhr
1 min.
Zwickau: Scharfe Granate in Wohnung entdeckt
Experten des Landeskriminalamtes rückten an.
Die Familie eines Rentners machte den Fund beim Aufräumen.
Bernd Appel
09:00 Uhr
4 min.
Quizjagd Adlerduell bei Servus TV: Skisprunglegende Manfred Deckert und die irre Nummer mit seinem Telefonjoker
Ex-Adler im Quizduell: Toni Innauer, Andreas Goldberger, Thomas Morgenstern, Moderator Florian Lettner sowie Severin Freund, Gerd Siegmund und Manfred Deckert (von links).
Der deutsch-österreichische Länderkampf bei der Vierschanzentournee fasziniert jedes Jahr die Fans. Nun duellierten sich einstige Weitenjäger in Wien. Ein Vogtländer sorgt für die größten Lacher.
Thomas Prenzel
19:30 Uhr
4 min.
Uber versus Taxi: Wie komme ich in Chemnitz besser von A nach B?
Uber oder Taxi? Seit Neuestem haben Kunden in Chemnitz die Wahl.
Seit Mitte Oktober machen Uber-Autos den Taxis Konkurrenz. Aber wer ist wirklich besser? „Freie Presse“ ist mit beiden Angeboten vom Brühl zum Arzt im Heckert-Gebiet gefahren, mitten im Berufsverkehr.
Elisa Leimert, Jana Peters
Mehr Artikel