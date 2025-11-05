Taxi-Zoff in Chemnitz wegen Uber: Darf die Stadt regulieren?

Chemnitz
Für den Kunden sind die niedrigen Preise bei Uber entscheidend. Doch im Hintergrund tobt ein ungleicher Kampf um Marktanteile. Die Taxibranche erwartet das Eingreifen der Kommune. Wie die Chancen dafür stehen.
Wer für die Fahrt von A nach B ein Taxi braucht, dem ist egal, ob ein Taxi auch juristisch ein Taxi ist oder wie im Fall von Uber eben nur ein Mietwagen. Entscheidend ist für den Kunden der Preis. Und weil Uber aufgrund seines rechtlichen Status günstiger fahren kann, setzt das die Taxibranche unter Druck. So auch in Chemnitz seit Uber jüngst...
