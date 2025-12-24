Teich in Wittgensdorf soll verschönert werden

Chemnitz
Über eine Million Euro soll in die Sanierung des Bräuteteiches fließen. Dabei verändert sich auch der Uferbereich.
Der Bräuteteich liegt eher unscheinbar hinter dem Diska-Markt in Wittgensdorf, eine kleine Parkanlage befindet sich daneben. Erstmals wurde das Gewässer 1788 in den „Berliner Meilenblättern“ erwähnt. Mittlerweile ist der Teich auch sichtlich in die Jahre gekommen.
