Tempolimit, rechts vor links und was ist mit Fußgängern? - Welche Verkehrsregeln auf dem Chemnitzer Premium-Radweg gelten

Chemnitz
Die neue Brücke über die Kalkstraße ist ein Highlight des neuen Premium-Radweges, der zwar dem Radverkehr vorbehalten ist, aber auch gern von Fußgängern zum Spazieren genutzt wird. Das hat bereits zu Unfällen geführt.
Gerade an sonnigen Wochenenden erfreut sich der Premium-Radweg derzeit großer Beliebtheit. Familien spazieren über den Asphalt, werden von Joggern überholt, an denen wiederum Skater vorbeiflitzen. Da kann es für Radfahrer schon mal eng werden, obwohl die neue Strecke zwischen Rabenstein und Altendorf mit der imposanten Brücke eben für diese...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.