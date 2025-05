Teurer Fehler beim Linksabbiegen in Limbach-Oberfrohna

Ein 47-Jähriger hatte auf der Chemnitzer Straße die Bremslichter eines vorausfahrenden Pkw übersehen. Das kommt beiden Fahrern nun teuer zu stehen.

Zu einem Verkehrsunfall mit einem vierstelligen Schaden ist es am Maifeiertag in Limbach-Oberfrohna gekommen. Zwei Pkw waren am Nachmittag des 1. Mai auf der Chemnitzer Straße in Richtung Chemnitz unterwegs. An der Kreuzung zum Ostring/Bernhardstraße wollten beide Fahrer laut eines Polizeisprechers nach links abbiegen. Der 27-jährige Fahrer...