Thyssenkrupp schließt Standorte in Chemnitz und Hohenstein-Ernstthal

Vor einer Woche hatten die Mitarbeiter noch in der Chemnitzer Innenstadt für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze demonstriert. Das konnte die Entscheidung nicht verhindern. Der Betriebsrat hofft jetzt auf die Landesregierung.

2025 ist kein gutes Jahr für die Chemnitzer Wirtschaft: Im Frühjahr entschied der Textilmaschinenhersteller „Karl Mayer", die Produktion in Chemnitz zu beenden, über 60 Arbeitsplätze fallen weg. Im Sommer verkündete der Technologie-Konzern Siemens, das Kompetenzzentrum für Funkortungssysteme in Chemnitz mit 90 Arbeitsplätzen aufzugeben.