Tierisches Wissen von und für Limbach-Oberfrohnaer: Was steckt hinter dem neuen Bildungsprojekt des Tierparks?

Chemnitz Umland
Im Amerika-Tierpark sollen Besucher bald gegenseitig voneinander lernen. Dafür haben Tierparkleitung und Förderverein eine neue Idee entwickelt. Unterstützung gab es aus der lokalen Wirtschaft.
Es könnte ein Eiswagen sein. Aber Edgar Weber, Vorsitzender des Tierparkfördervereins in Limbach-Oberfrohna, stellt schnell klar, dass es kein Eis gebe. Was Weber und Tierparkleiter Patrick Prüß statt der Süßspeise aus dem Wagen holen, wirkt zunächst skurril. Neben einem Luchsschädel wandern auch eine Schlangenhaut, Nandueier und ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.