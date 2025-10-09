Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Tierisches Wissen von und für Limbach-Oberfrohnaer: Was steckt hinter dem neuen Bildungsprojekt des Tierparks?

Edgar Weber (li.) und Patrick Prüß wollen mit dem Infomobil die pädagogische Arbeit ausbauen.
Edgar Weber (li.) und Patrick Prüß wollen mit dem Infomobil die pädagogische Arbeit ausbauen. Bild: Toni Söll
Edgar Weber (li.) und Patrick Prüß wollen mit dem Infomobil die pädagogische Arbeit ausbauen.
Edgar Weber (li.) und Patrick Prüß wollen mit dem Infomobil die pädagogische Arbeit ausbauen. Bild: Toni Söll
Chemnitz Umland
Tierisches Wissen von und für Limbach-Oberfrohnaer: Was steckt hinter dem neuen Bildungsprojekt des Tierparks?
Redakteur
Von Julia Grunwald
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Amerika-Tierpark sollen Besucher bald gegenseitig voneinander lernen. Dafür haben Tierparkleitung und Förderverein eine neue Idee entwickelt. Unterstützung gab es aus der lokalen Wirtschaft.

Es könnte ein Eiswagen sein. Aber Edgar Weber, Vorsitzender des Tierparkfördervereins in Limbach-Oberfrohna, stellt schnell klar, dass es kein Eis gebe. Was Weber und Tierparkleiter Patrick Prüß statt der Süßspeise aus dem Wagen holen, wirkt zunächst skurril. Neben einem Luchsschädel wandern auch eine Schlangenhaut, Nandueier und ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.09.2025
1 min.
Kann der Amerika-Tierpark in Limbach-Oberfrohna von China lernen?
Ein Vortrag des Tierparkfördervereins beleuchtet außergewöhnliche Zoos in China.
In seinem Vortrag gibt der Diplom-Biologie Konstantin Ruske Einblicke in Chinas außergewöhnliche Zoos.
Julia Grunwald
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
22.06.2025
4 min.
Tote Schildkröten und Likör mit Seepferdchen: Was macht der Zoll im Tierpark in Limbach-Oberfrohna?
Zollbeamter Carlito Klaus (l.) zeigt Tierparkbesuchern eine tote Wasserschildkröte, die im Reisegepäck gefunden wurde.
Zollbeamte waren am Samstag im Amerika-Tierpark unterwegs. Zu Beginn der Urlaubszeit wollten sie über ein besonderes Problem informieren. Mit im Gepäck waren kuriose Geschichten und illegale Souvenirs.
Julia Grunwald
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
Mehr Artikel