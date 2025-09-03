Tödlich verunglückter 17-Jähriger: Unfallzeitpunkt weiter unklar

Chemnitz
Nach einem tödlichen Mopedunfall am Wochenende ermittelt die Verkehrspolizei zu den Ursachen.
Ein 17-jähriger Simson-Fahrer war in der Nacht zum Sonntag in Chemnitz tödlich verunglückt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist er zu einem unbekannten Zeitpunkt mit seinem Moped auf der Zschopauer Straße gegen ein parkendes Auto gefahren. Gegen 4 Uhr wurde er von Zeugen gefunden, doch da kam schon jede Hilfe zu spät. Auch einige Tage...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.