Tokio Hotel zu Besuch in Chemnitz: Wo Drummer Gustav am Wochenende unterwegs war

Gustav Schäfer ist Drummer der weltweit erfolgreichen Band Tokio Hotel. Am Wochenende besuchte der Musiker gemeinsam mit seiner Frau die Kulturhauptstadt Chemnitz. Wie kam es dazu?

Chemnitz. Die Kulturhauptstadt Chemnitz zieht offenbar auch waschechte Stars an. So zum Beispiel Gustav Schäfer, den Drummer der international erfolgreichen Band „Tokio Hotel“. Am Samstagnachmittag begrüßte Sascha Mints den Star in seinem Restaurant Miyu auf der Fürstenstraße. Doch wie kam es dazu? „Eigentlich ist das ganz einfach“, so der Tokio Hotel Drummer. „Wir haben uns im Kroatien-Urlaub kennengelernt. Allein schon wegen der ähnlichen Körperform war das sofort ein Match“, lacht Gustav. Bei der gemeinsamen Trüffelsuche lernten sich die beiden näher kennen.

Auf die Frage, wie ihm Chemnitz gefällt, antwortete der 36-Jährige: „Um ehrlich zu sein, war ich noch nie in Chemnitz, habe mich aber sofort wohlgefühlt.“ Und was gab es zu essen? „Ich habe mir ein Lachstartar bestellt und danach gibt es Sushi“, so der Drummer.

Nach dem Restaurantbesuch auf dem Chemnitzer Sonnenberg ließ der Promi den Abend mit seiner Frau Linda Schäfer auf dem Weinfest ausklingen, wie er auf Instagram postete. (bomm/emg)