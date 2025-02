Totschlagsprozess in Chemnitz: Trotz DNA-Spuren will der Angeklagte nicht am Tatort gewesen sein

Kurz vor dem Ende der Beweisaufnahme liest der Angeklagte eine Erklärung vor. Mit der Tat habe er nichts zu tun, sagt er. Doch DNA-Spuren und eine Aussage seiner Ex-Freundin belasten ihn.

„Die will mir eins auswischen“, sagt der Angeklagte über die Zeugenaussage seiner Ex-Freundin. Der Prozess wegen Totschlags, der seit mehreren Monaten am Chemnitzer Landgericht stattfindet, war überhaupt erst in Gang gekommen, weil sie ihre Aussage nachträglich geändert und ihn schwer belastet hatte.