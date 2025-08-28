Tränen und Applaus: 645 Unterschriften retten Schulsozialarbeit in Burgstädt

Emotionen im Stadtrat von Burgstädt: Die Schulsozialarbeit wird mit 90.000 Euro fortgeführt. Yvonne Worbs, die seit 2018 tätig ist, sieht die Dringlichkeit. Doch eine Frage bleibt offen.

Die Petition an Burgstädts Bürgermeister Lars Naumann trägt 645 Unterschriften und sie war erfolgreich: Die Schulsozialarbeit an der Goethe- und der Mohsdorfer Grundschule wird fortgesetzt. Der Stadtrat hat in dieser Woche einstimmig Fortführung und Finanzierung in Höhe von 90.000 Euro beschlossen. Dabei ging es emotional in der Sitzung am...