Traumata überschreiben: Chemnitzer Familie wandert mit Pflege- und Adoptivtöchtern nach Griechenland aus

Ein Paar hat sich entschieden, drei zum Teil traumatisierten Kindern eine Familie zu bieten. Um zu heilen und zusammenzuwachsen, reisten sie ein Jahr lang durch Europa. Jetzt wagen sie den Neuanfang.

Sommerferien am Adelsbergturm. Ein Schuljahr in Griechenland liegt hinter Johanna, Patricia und Victoria. Sie haben drei Monate Ferien und besuchen ihr altes Zuhause Chemnitz. Ihr neues Zuhause heißt Kyparissia, eine Kleinstadt auf dem Peloponnes. Nach Chemnitz gereist ist die Familie in einem ausgebauten amerikanischen Schulbus, in dem sie in...