  • Traumkonzert mit Herz und Haltung: Chemnitz feiert Inklusion und internationale Begegnung

Zum siebten Mal findet das Traumkonzert in der Chemnitzer Stadthalle statt.
Zum siebten Mal findet das Traumkonzert in der Chemnitzer Stadthalle statt.
Zum siebten Mal findet das Traumkonzert in der Chemnitzer Stadthalle statt.
Zum siebten Mal findet das Traumkonzert in der Chemnitzer Stadthalle statt. Bild: Thomas Frey/dpa
Chemnitz
Traumkonzert mit Herz und Haltung: Chemnitz feiert Inklusion und internationale Begegnung
Von Laetitia Feddersen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wenn Philharmoniker und junge Musiker mit und ohne Behinderung gemeinsam auf der Bühne stehen, entsteht mehr als Musik. Am 24. November findet in der Stadthalle Chemnitz das siebte Traumkonzert statt.

Am 24. November um 19 Uhr hebt sich in der Chemnitzer Stadthalle der Vorhang für das siebte Traumkonzert – ein Abend, der seinen Namen verdient. Junge Musiker mit und ohne Behinderung musizieren gemeinsam mit der Robert-Schumann-Philharmonie und machen Inklusion hör- und spürbar: mit eigens arrangierten Stücken und bewegenden Soli. Seit 2011...
