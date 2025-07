Trinkbrunnen im Chemnitzer Konkordiapark und Küchwald wieder nutzbar

Fast vier Wochen waren zwei Trinkbrunnen in Chemnitz gesperrt. Warum sie gesperrt waren und wo es in Chemnitz kostenfrei Wasser gibt.

Die Stadt Chemnitz hat am Freitag die Trinkwasserbrunnen im Konkordiapark und im Küchwald wieder freigegeben. Vor vier Wochen hatte die Stadt die Brunnen wegen unzureichender Wasserqualität sperren müssen. Nach Reinigung und Desinfektion sind die Brunnen am Skater- und Basketballplatz im Konkordiapark und am Küchwald-Pavillon nun wieder...