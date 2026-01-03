Trödelmarkt in Chemnitz: Alles rund um Klemmbausteine

Das Fahrzeugmuseum startet am 4. Januar mit einem Angebot für Fans der bunten Steine ins Jahr 2026.
Zu Beginn des neuen Jahres lädt das Museum für sächsische Fahrzeuge in der Zwickauer Straße 77 in Chemnitz am Sonntag, 4. Januar alle Fans von Klemmbausteinen zu einem Trödelmarkt ein, zu dem Kinder ebenso eingeladen sind wie Erwachsene. Von 10 bis 13 Uhr kann bei dieser Veranstaltung die bunte Welt voller Steine, Sets und Figuren von Lego, Cobi und Co. entdeckt werden. Ob Klassiker, seltene Sammlerstücke oder Schnäppchen – für jeden soll etwas dabei sein. Bei Kaffee und Glühwein können Besucher also ausgiebig stöbern, kaufen und verkaufen. Der Eintritt zum Trödelmarkt kostet für Besucher 5 Euro. Kinder und Verkäufer (pro Stand eine Person) haben freien Eintritt. (gp)