Trotz internationalem Mangel: Warum in Chemnitz die Ostereier nicht ausgehen

Schon seit Monaten klagen verschiedene Länder über Eiermangel. Die USA baten im März weltweit um Unterstützung. Nun geht die Nachfrage wegen Ostern auch bei uns in die Höhe. Reichen die Ostereier?

Aufgrund von Knappheit wurden in einigen Gebieten der USA in diesem Frühjahr die Eier in Supermärkten rationiert. Die sonst so selbstbewusste US-Regierung schickte sich im März an, auf der ganzen Welt nach Eiern zu fragen. Auch das Bundeswirtschaftsministerium erhielt eine Bitte aus Washington, die es an den Bundesverband Ei weitergab. Wie...