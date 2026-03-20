Trotz laufender Miete: Chemnitzer Bürgerservice an der Sachsen-Allee bleibt geschlossen

Chemnitz
Nach einer missglückten Entscheidung sucht das Rathaus noch immer nach einer neuen Nutzung für die Räume. Doch das gestaltet sich schwierig.
Ausweis erneuern, Reisepass beantragen, Umzug melden: All das war in der Bürgerservice-Stelle an der Sachsen-Allee möglich. Seit Ende vergangenen Jahres ist die bis dahin am stärksten besuchte Außenstelle des Rathauses geschlossen. Und dabei wird es wohl auch bleiben.
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