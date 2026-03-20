Trotz laufender Miete: Chemnitzer Bürgerservice an der Sachsen-Allee bleibt geschlossen

Nach einer missglückten Entscheidung sucht das Rathaus noch immer nach einer neuen Nutzung für die Räume. Doch das gestaltet sich schwierig.

Ausweis erneuern, Reisepass beantragen, Umzug melden: All das war in der Bürgerservice-Stelle an der Sachsen-Allee möglich. Seit Ende vergangenen Jahres ist die bis dahin am stärksten besuchte Außenstelle des Rathauses geschlossen. Und dabei wird es wohl auch bleiben. Ausweis erneuern, Reisepass beantragen, Umzug melden: All das war in der Bürgerservice-Stelle an der Sachsen-Allee möglich. Seit Ende vergangenen Jahres ist die bis dahin am stärksten besuchte Außenstelle des Rathauses geschlossen. Und dabei wird es wohl auch bleiben.