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Bild: Andreas Seidel
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Chemnitz
Trotz laufender Miete: Chemnitzer Bürgerservice an der Sachsen-Allee bleibt geschlossen
Redakteur
Von Michael Müller
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Nach einer missglückten Entscheidung sucht das Rathaus noch immer nach einer neuen Nutzung für die Räume. Doch das gestaltet sich schwierig.

Ausweis erneuern, Reisepass beantragen, Umzug melden: All das war in der Bürgerservice-Stelle an der Sachsen-Allee möglich. Seit Ende vergangenen Jahres ist die bis dahin am stärksten besuchte Außenstelle des Rathauses geschlossen. Und dabei wird es wohl auch bleiben.
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