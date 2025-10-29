Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Trotz Rekordjahr beim Stadtradeln 2025: „Chemnitz ist eine fahrradunfreundliche Stadt“

VW-Motorenwerker, die mit Muskelkraft unterwegs sind: Tom Ludewig, Ronny Müller und André Poscher (v.l.). Mario Blank (r.) begleitete sie.
VW-Motorenwerker, die mit Muskelkraft unterwegs sind: Tom Ludewig, Ronny Müller und André Poscher (v.l.). Mario Blank (r.) begleitete sie. Bild: Toni Söll
Chemnitz
Trotz Rekordjahr beim Stadtradeln 2025: „Chemnitz ist eine fahrradunfreundliche Stadt“
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Über 3600 Radelnde haben beim Wettbewerb in Chemnitz dieses Jahr fast eine Viertelmillion Kilometer geschafft und damit 116 Tonnen CO₂ gegenüber dem Autofahren eingespart. Bei der Preisverleihung durch Bürgermeister Knut Kunze waren alle happy. Am Rande wurde es trotzdem kritisch.

Die Fürstenstraße auf dem Sonnenberg könnte Schulstraße heißen. Acht Schulen säumen die Achse, die vom Yorckgebiet bis zur Dresdner Straße am Hauptbahnhof führt, zählt Ulf Naumann auf. Der 53-Jährige ist Schulsozialarbeiter am Johannes-Kepler-Gymnasium, als eine der Schulen dort. Am Dienstag wurden dort die Preisträger...
Das könnte Sie auch interessieren
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
25.09.2025
2 min.
Chemnitzer Stadtradeln bricht alle Rekorde
Das Stadtradeln zieht jedes Jahr Sportler aller Generationen an.
Der Wettbewerb ging vom 1. bis zum 21. September. Schon die vorläufige Auswertung bestätigt neue Höchstwerte bei allen Kriterien.
Jens Kassner
09.10.2025
2 min.
Chemnitz beendet Stadtradeln 2025 mit Rekord
Mehr Radler, mehr Kilometer: Stadtradeln 2025 setzt neue Maßstäbe.
Nie zuvor sind in Chemnitz so viele Menschen so viele Kilometer bei der bundesweiten Aktion geradelt. Die genauen Ergebnisse stehen jetzt fest.
Oleksandra Patlai
19:20 Uhr
2 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.
17:39 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
Mehr Artikel