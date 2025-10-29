Trotz Rekordjahr beim Stadtradeln 2025: „Chemnitz ist eine fahrradunfreundliche Stadt“

Chemnitz
Über 3600 Radelnde haben beim Wettbewerb in Chemnitz dieses Jahr fast eine Viertelmillion Kilometer geschafft und damit 116 Tonnen CO₂ gegenüber dem Autofahren eingespart. Bei der Preisverleihung durch Bürgermeister Knut Kunze waren alle happy. Am Rande wurde es trotzdem kritisch.
Die Fürstenstraße auf dem Sonnenberg könnte Schulstraße heißen. Acht Schulen säumen die Achse, die vom Yorckgebiet bis zur Dresdner Straße am Hauptbahnhof führt, zählt Ulf Naumann auf. Der 53-Jährige ist Schulsozialarbeiter am Johannes-Kepler-Gymnasium, als eine der Schulen dort. Am Dienstag wurden dort die Preisträger...
