  • Trotz Warnton über die Gleise? Mann in Chemnitz von Straßenbahn erfasst

An der Chemnitzer Zentralhaltestelle waren Rettungsdienst und Notarzt im Einsatz. Bild: Harry Haertel
An der Chemnitzer Zentralhaltestelle waren Rettungsdienst und Notarzt im Einsatz. Bild: Harry Haertel
Chemnitz
Trotz Warnton über die Gleise? Mann in Chemnitz von Straßenbahn erfasst
Von Michael Müller
Das Unglück ereignete sich an der Zentralhaltestelle. Es kam zu Behinderungen.

Im Chemnitzer Stadtzentrum ist ein Mann von einer Straßenbahn erfasst und verletzt worden. Laut Polizei war der 31-Jährige an der Zentralhaltestelle offenbar trotz Warntons über den Gleisüberweg an der Bahnhofstraße gerannt. Der Fahrer einer herannahenden Straßenbahn habe den Zusammenstoß nicht mehr verhindern können. Der 31-Jährige wurde...
