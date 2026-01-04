Trotz Warnton über die Gleise? Mann in Chemnitz von Straßenbahn erfasst

Chemnitz
Das Unglück ereignete sich an der Zentralhaltestelle. Es kam zu Behinderungen.
Im Chemnitzer Stadtzentrum ist ein Mann von einer Straßenbahn erfasst und verletzt worden. Laut Polizei war der 31-Jährige an der Zentralhaltestelle offenbar trotz Warntons über den Gleisüberweg an der Bahnhofstraße gerannt. Der Fahrer einer herannahenden Straßenbahn habe den Zusammenstoß nicht mehr verhindern können. Der 31-Jährige wurde...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.