Tschetschenen-Prozess in Chemnitz: Einer der Täter offenbar an Übergriff auf Valeriia-Mörder beteiligt

Chemnitz
Am Dienstag wird am Landgericht Chemnitz der Prozess gegen einen Tschetschenen fortgesetzt, der schweren Raub begangen haben soll. Bei der Tat war er nicht allein und es gibt eine Verbindung zu einem Vorfall in der JVA Zwickau.
Im Januar war ein Tschetschenen-Trio in der JVA Zwickau auf den mutmaßlichen Valeriia-Mörder gewalttätig losgegangen. Laut Staatsanwaltschaft Zwickau wurde deshalb unter anderem gegen Kerim S. Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung erhoben. Der Name taucht jetzt in einem Prozess auf, der vor dem Landgericht Chemnitz läuft. Dort ist ein...
