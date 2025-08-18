Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Tschetschenen-Prozess in Chemnitz: Einer der Täter offenbar an Übergriff auf Valeriia-Mörder beteiligt

Bild: IMAGO/EHL Media
Es gibt eine Verbindung vom Übergriff auf den mutmaßlichen Valeriia-Mörder (im Bild). Bild: IMAGO/EHL Media
Chemnitz
Tschetschenen-Prozess in Chemnitz: Einer der Täter offenbar an Übergriff auf Valeriia-Mörder beteiligt
Von Susanne Kiwitter
Am Dienstag wird am Landgericht Chemnitz der Prozess gegen einen Tschetschenen fortgesetzt, der schweren Raub begangen haben soll. Bei der Tat war er nicht allein und es gibt eine Verbindung zu einem Vorfall in der JVA Zwickau.

Im Januar war ein Tschetschenen-Trio in der JVA Zwickau auf den mutmaßlichen Valeriia-Mörder gewalttätig losgegangen. Laut Staatsanwaltschaft Zwickau wurde deshalb unter anderem gegen Kerim S. Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung erhoben. Der Name taucht jetzt in einem Prozess auf, der vor dem Landgericht Chemnitz läuft. Dort ist ein...
19:00 Uhr
5 min.
Ringersaison beginnt im Erzgebirge mit einem Klassiker
Richtig heiß auf die Saison zeigten sich die Ringer des RV Thalheim beim Sommertrainingslager in Zinnowitz. Am Samstag zum Saisonauftakt steht gleich das Derby gegen Aue II an.
Bereits dieses Wochenende und damit eine Woche früher als ursprünglich geplant, startet der RV Thalheim in die neue Regionalliga-Runde. Im Vergleich mit dem FC Erzgebirge Aue II könnte es Überraschungen geben.
Holger Hähnel
19:00 Uhr
3 min.
HSG-Handballer auf der Zielgeraden: Am Freitag steigt schon der letzte Heimtest
Freuen sich auf den nächsten Test: Die HSG-Männer um Trainer Uwe Lange.
Die Freiberger Regionalliga-Handballer erwarten den alten Rivalen aus Pirna in der Ernst-Grube-Halle. Sechs Ausfälle erschweren allerdings die Planungen des HSG-Trainers.
Steffen Bauer
20.08.2025
4 min.
Pleite abgewendet: Traditionsbetrieb aus dem Erzgebirge findet Investor im Ausland
Die Investoren aus Indien zu Besuch in Lauter: Pascoal Dantas, Andreas Huhn, Himanshu Patel, Sven Huhn, Amit Kalra und Oliver Knauf (v. l.) gehen nun gemeinsame Wege.
Eine Firma mit Sitz in Indien investiert in die Omeras GmbH aus Lauter. Der Geschäftsführer erklärt, was das für das Portfolio und die Belegschaft bedeutet.
Anna Neef
19.08.2025
5 min.
Ein neunjähriger Reichenbacher hat Haare wie Rapunzel: Jetzt sind sie ab - und das hat mit Opa zu tun
Haare, um die Louis Seubert sicher von mancher Frau beneidet wird. Im Salon von Uta Hascher war die Pracht nun ein Fall für die Schere - aus einem besonderen Grund.
Louis Seubert ist in seiner Grundschulklasse der einzige Junge mit langen Haaren. Weil sie so schön sind. Weil es ihm im Blut steckt - so wie sein Wille, eigene Entscheidungen zu treffen.
Gerd Möckel
16:00 Uhr
4 min.
Schwerer Raub im Chemnitzer Drogen-Milieu: Wie die Justiz im Prozess gegen einen Tschetschenen um die Wahrheit ringt
Die juristische Aufarbeitung eines schweren Raubüberfalls im Chemnitzer Drogen-Milieu gleicht einer Sisyphusarbeit.
Was genau im August vor drei Jahren in einer Wohnung auf dem Sonnenberg passiert ist, lässt sich schwer nachzeichnen. Zu widersprüchlich sind die Aussagen bislang. Der Richter macht dem Angeklagten einen Vorschlag. Wird er annehmen?
Susanne Kiwitter
13.08.2025
4 min.
Rohe Gewalt, eingeschüchterte Zeugen, der falsche Polizist: Über einen Prozess gegen einen Tschetschenen in Chemnitz
Der Angeklagte, ein Tschetschene Jahrgang 1991, wurde in Handschellen aus dem Haft-Trakt in den Gerichtssaal gebracht.
Es geht um schweren Raub und offenbar um Drogenschulden. Immer wieder fallen Tschetschenen in der Region mit exzessiver Gewalt auf. Welche Zusammenhänge gibt es? Ein Blick in die Unterwelt.
Susanne Kiwitter
Mehr Artikel