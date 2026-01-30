„Tschick“ in Chemnitz – Eine Geschichte von Freundschaft und Flucht

Chemnitz
Maik und Tschick teilen mehr als nur eine Klasse. Die Ferien versprechen ein unvergessliches Abenteuer.
Das Stück „Tschick“ wird am Montag, 2. Februar, 19.30 Uhr im Chemnitzer Spinnbau, Altchemnitzer Straße 27, aufgeführt. Und darum geht es: Von seinen Eltern und seinen Klassenkameraden ignoriert, führt Maik das unscheinbare Leben eines Jugendlichen. Nur einmal war er kurz interessant, als er einen Aufsatz über seine alkoholkranke Mutter...
