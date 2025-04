TU Chemnitz benennt Lesesaal nach Streik-Pionierin

In der Universitätsbibliothek Chemnitz wird es künftig einen Minna-Simon-Lesesaal geben. Wer war diese Frau?

Ernestine Minna Simon (1845-1902) war vor gut 140 Jahren genau an jenem Ort tätig, an dem heute Chemnitzer Studenten Bücher fürs Studium lesen. Die Textilarbeiterin arbeitete damals in der Alten Aktienspinnerei, in deren Gebäude heute die Universitätsbibliothek ihr Zuhause hat.