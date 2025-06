Tüftler, Musiker, Feuerwehren: Chemnitz steht ein üppiges Wochenende bevor

Die Auswahl ist riesig. Alternativ zum Baden bei hochsommerlichem Wetter überzeugt die Vielfalt der Veranstaltungen in der Stadt.

Für Bastler und Experimentierfreudige:„Makers United“, das Festival der Tüftler und Macher ist in diesem Jahr noch etwas größer und internationaler. Nachdem zwei Tage Schulklassen das Privileg des Zutritts hatten, geht es am Sonnabend für alle in der Stadthalle und im Park davor los. Wie immer laden viele Angebote zum Mitmachen ein. Die...