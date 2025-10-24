Uber-Start in Chemnitz sorgt für Ärger bei Taxifahrern: „Das ist kein fairer Markt“

Seit einer Woche konkurriert Uber zwar mit den ansässigen Taxiunternehmen, unterliegt dabei aber ganz anderen Regeln. Hat die Stadt versäumt, einen fairen Rechtsrahmen zu schaffen?

Für die Chemnitzer ist es auf den ersten Blick ein Gewinn. Seit Mittwoch der vergangenen Woche können sie, wie bereits in 50 anderen deutschen Großstädten, über die App Uber einen Mietwagen samt Fahrer bestellen. Für einen vergleichsweise günstigen Preis fährt dieser einen dann zum gewünschten Zielort. Was wie das Geschäftsmodell eines...