Regionale Nachrichten und News
  • Chemnitz
  Uber startet Fahrtenvermittlung in Chemnitz: Was Nutzer jetzt wissen sollten

Uber bietet seine Fahrdienstvermittlung nun auch in Chemnitz an.
Bild: Sebastian Gollnow/dpa
Uber bietet seine Fahrdienstvermittlung nun auch in Chemnitz an.
Bild: Sebastian Gollnow/dpa
Chemnitz
Uber startet Fahrtenvermittlung in Chemnitz: Was Nutzer jetzt wissen sollten
Redakteur
Von Denise Märkisch
Dass das Unternehmen Uber in Chemnitz aktiv werden will, ist schon länger bekannt. Essen bestellen geht schon seit drei Jahren. Ab sofort können auch Fahrten gebucht werden.

Der Fahrdienstanbieter Uber startet in Chemnitz. Das gab das Unternehmen am Dienstag bekannt. Ab sofort, so heißt es in einer Mitteilung, können Fahrten über die App gebucht werden. In vielen deutschen Städten ist das bereits möglich.
