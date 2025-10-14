Uber startet Fahrtenvermittlung in Chemnitz: Was Nutzer jetzt wissen sollten

Chemnitz
Dass das Unternehmen Uber in Chemnitz aktiv werden will, ist schon länger bekannt. Essen bestellen geht schon seit drei Jahren. Ab sofort können auch Fahrten gebucht werden.
Der Fahrdienstanbieter Uber startet in Chemnitz. Das gab das Unternehmen am Dienstag bekannt. Ab sofort, so heißt es in einer Mitteilung, können Fahrten über die App gebucht werden. In vielen deutschen Städten ist das bereits möglich.
