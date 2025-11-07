Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Uber versus Taxi: Wie komme ich in Chemnitz besser von A nach B?

Uber oder Taxi? Seit Neuestem haben Kunden in Chemnitz die Wahl.
Uber oder Taxi? Seit Neuestem haben Kunden in Chemnitz die Wahl. Bild: Collage: Sebastian Gollnow/dpa/Federico Gambarini/dpa
Uber oder Taxi? Seit Neuestem haben Kunden in Chemnitz die Wahl.
Uber oder Taxi? Seit Neuestem haben Kunden in Chemnitz die Wahl. Bild: Collage: Sebastian Gollnow/dpa/Federico Gambarini/dpa
Chemnitz
Uber versus Taxi: Wie komme ich in Chemnitz besser von A nach B?
Von Elisa Leimert, Jana Peters
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit Mitte Oktober machen Uber-Autos den Taxis Konkurrenz. Aber wer ist wirklich besser? „Freie Presse“ ist mit beiden Angeboten vom Brühl zum Arzt im Heckert-Gebiet gefahren, mitten im Berufsverkehr.

Das Fahrzeug vorbestellen: Wir nutzen die App des jeweiligen Unternehmens. In der Taxi-App kann ein Taxi vorbestellt werden. Die App erkennt den Standort. Wir müssen entscheiden, ob wir Taxi zum Festpreis oder mit Taxameter möchten. Wir wählen Letzteres. In der Uber-App gibt es die Funktion zum Vorbestellen in der Theorie auch. Pressesprecher...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:15 Uhr
2 min.
Mülsener Lichterfahrt: Weihnachtstrucks mit mehr als kleinem Schneemann auf Armaturenbrett
Wie hier in Jacob säumten viele Menschen den Tross der weihnachtlich geschmückten Fahrzeuge.
Am 23. Dezember rollt der funkelnde Weihnachtstross wieder durch den Mülsengrund. Organisator Ronny Ehrler hat die Veranstaltung bereits beantragt.
Uta Pasler
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
09:30 Uhr
1 min.
Wirtschaftsminister will Kontakte mit Indien ausbauen
Der Wirtschaftsminister besucht Indien. (Archivbild)
Wirtschaftsminister Dirk Panter reist mit einer Delegation nach Indien. Was sich Sachsens Wirtschaft davon verspricht.
20.10.2025
3 min.
Neu in Chemnitz: In fünf Schritten zur ersten Uber-Fahrt
Die App Uber kann seit vergangener Woche in Chemnitz genutzt werden.
Seit der vergangenen Woche gibt es in Chemnitz Uber-Fahrer. Aber wie kann man den Service eigentlich nutzen?
Erik Anke
05.11.2025
4 min.
Taxi-Zoff in Chemnitz wegen Uber: Darf die Stadt regulieren?
Die Plattform Uber hat ihren Hauptsitz in San Francisco.
Für den Kunden sind die niedrigen Preise bei Uber entscheidend. Doch im Hintergrund tobt ein ungleicher Kampf um Marktanteile. Die Taxibranche erwartet das Eingreifen der Kommune. Wie die Chancen dafür stehen.
Erik Anke
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
Mehr Artikel