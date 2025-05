Über 1000 Opels beim Treffen in Chemnitz: Manta und noch viel mehr

Mehr als 1000 Opel-Fans trafen sich am Wochenende im Chemnitz-Center. Zu sehen gab es Klassiker, Raritäten und sogar eine Nähmaschine aus Opels Anfangszeit.

„Blitze haben wir gerne. Aber nur die am Kühlergrill“, sagt Toni Zillmann mit Blick auf das durchwachsene Wetter am Sonntag beim Opeltreffen im Chemnitz-Center. Der 32-Jährige ist Chef des Opelteams Chemnitz, einem Verein von Autoenthusiasten, der bereits zum dritten Mal die Fans der Rüsselsheimer Marke in Röhrsdorf zusammenbringt. Mehr...