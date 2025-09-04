Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Über 650.000 Euro mit Subventionsbetrug erschlichen: So kam eine Bande in Chemnitz und dem Erzgebirge an viel Steuergeld

Fördermittel kassieren, ohne eine Leistung dafür zu erbringen, war für eine Bande in Chemnitz und dem Erzgebirge mutmaßlich sehr lukrativ.
Fördermittel kassieren, ohne eine Leistung dafür zu erbringen, war für eine Bande in Chemnitz und dem Erzgebirge mutmaßlich sehr lukrativ. Bild: IMAGO/IlluPics
Fördermittel kassieren, ohne eine Leistung dafür zu erbringen, war für eine Bande in Chemnitz und dem Erzgebirge mutmaßlich sehr lukrativ.
Fördermittel kassieren, ohne eine Leistung dafür zu erbringen, war für eine Bande in Chemnitz und dem Erzgebirge mutmaßlich sehr lukrativ. Bild: IMAGO/IlluPics
Chemnitz
Über 650.000 Euro mit Subventionsbetrug erschlichen: So kam eine Bande in Chemnitz und dem Erzgebirge an viel Steuergeld
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Hinter farbenfrohen Versprechungen für sozial schwache Kinder versteckte sich ein Netzwerk aus Betrügern. Über Jahre bereicherte sich offenbar eine Bande an Fördermitteln ohne entsprechende Projekte durchzuführen.

„Diese Initiative ist besonders für Kinder und Jugendliche geeignet“, prangt auf einem farbigen Banner über der Beschreibung des Vereins auf eine Internetseite des Sächsischen Sozialministeriums. Darunter werden die mildtätigen Arbeiten der Ehrenamtlichen angepriesen. So würde für Kinder aus sozial schwachen Familien unter anderem eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
18.08.2025
1 min.
Tschetschenen-Prozess in Chemnitz: Einer der Täter offenbar an Übergriff auf Valeriia-Mörder beteiligt
Es gibt eine Verbindung vom Übergriff auf den mutmaßlichen Valeriia-Mörder (im Bild).
Am Dienstag wird am Landgericht Chemnitz der Prozess gegen einen Tschetschenen fortgesetzt, der schweren Raub begangen haben soll. Bei der Tat war er nicht allein und es gibt eine Verbindung zu einem Vorfall in der JVA Zwickau.
Susanne Kiwitter
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
03.09.2025
3 min.
Gebucht, bezahlt, storniert, kassiert? Hat ein Erzgebirger mehrere Reiseunternehmen um 80.000 Euro betrogen?
Sogar eine Reise nach Mauritius soll der Erzgebirger gebucht und storniert haben.
Ein 55-Jähriger aus dem Erzgebirge steht in Chemnitz erneut vor Gericht. Dem Mann wird gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen. Ihm droht eine mehrjährige Haftstrafe.
Thomas Mehlhorn
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
17:40 Uhr
4 min.
"Toller Moment": Verstappens Coup in der Ferrari-Heimat
Er hat es wieder mal allen gezeigt.
Der Weltmeister zeigt all seine Klasse. Max Verstappen rast auf die Pole in Italien. Damit war nicht zu rechnen. Die Aussichten fürs Rennen: Im Red-Bull-Lager herrscht Zuversicht.
Jens Marx, dpa
Mehr Artikel