Über 650.000 Euro mit Subventionsbetrug erschlichen: So kam eine Bande in Chemnitz und dem Erzgebirge an viel Steuergeld

Hinter farbenfrohen Versprechungen für sozial schwache Kinder versteckte sich ein Netzwerk aus Betrügern. Über Jahre bereicherte sich offenbar eine Bande an Fördermitteln ohne entsprechende Projekte durchzuführen.

„Diese Initiative ist besonders für Kinder und Jugendliche geeignet“, prangt auf einem farbigen Banner über der Beschreibung des Vereins auf eine Internetseite des Sächsischen Sozialministeriums. Darunter werden die mildtätigen Arbeiten der Ehrenamtlichen angepriesen. So würde für Kinder aus sozial schwachen Familien unter anderem eine...