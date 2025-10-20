Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Über Nacht: Diebe brechen in Chemnitz mehrere Autos auf

Oft brauchen die Täter nur Sekunden, um in ein Fahrzeug zu gelangen.
Oft brauchen die Täter nur Sekunden, um in ein Fahrzeug zu gelangen. Bild: Symbolfoto: Axel Heimken/dpa/Archiv
Chemnitz
Über Nacht: Diebe brechen in Chemnitz mehrere Autos auf
Redakteur
Von Michael Müller
Die Täter waren zwischen Sonnenberg und Gablenz unterwegs. In den Fahrzeugen zurückgelassene Gegenstände weckten ihr Interesse.

Mehrere Chemnitzer Auto-Besitzer haben am Wochenende eine böse Überraschung erlebt. In ihre Autos wurde eingebrochen. Die Taten ereigneten sich laut Polizei alle zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag rund um die Augustusburger Straße.
