Über Nacht: Diebe brechen in Chemnitz mehrere Autos auf

Die Täter waren zwischen Sonnenberg und Gablenz unterwegs. In den Fahrzeugen zurückgelassene Gegenstände weckten ihr Interesse.

Mehrere Chemnitzer Auto-Besitzer haben am Wochenende eine böse Überraschung erlebt. In ihre Autos wurde eingebrochen. Die Taten ereigneten sich laut Polizei alle zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag rund um die Augustusburger Straße.