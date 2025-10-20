Über Nacht: Diebe brechen in Chemnitz mehrere Autos auf

Chemnitz
Die Täter waren zwischen Sonnenberg und Gablenz unterwegs. In den Fahrzeugen zurückgelassene Gegenstände weckten ihr Interesse.
Mehrere Chemnitzer Auto-Besitzer haben am Wochenende eine böse Überraschung erlebt. In ihre Autos wurde eingebrochen. Die Taten ereigneten sich laut Polizei alle zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag rund um die Augustusburger Straße.
