Übergriff in Chemnitz: Gruppe geht auf Busfahrer los

Der Vorfall passierte am Samstagabend und endete mit einem Verletzten. Die Polizei sucht Zeugen.

In Chemnitz ist am Samstagabend ein Busfahrer angegriffen und verletzt worden. Laut Polizei passierte der Vorfall um 21.30 Uhr an der Haltestelle „Ernst-Heilmann-Straße“ an der Waldenburger Straße in Altendorf. Die mutmaßlichen Täter, eine Gruppe von vier Personen, seien dort zugestiegen und haben sofort damit begonnen, mehrere Fahrgäste...