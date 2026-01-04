MENÜ
  • Übergriff in Chemnitz: Gruppe geht auf Busfahrer los

Bei einem Übergriff in einem Bus in Chemnitz wurde der Fahrer verletzt.
Bei einem Übergriff in einem Bus in Chemnitz wurde der Fahrer verletzt. Bild: dpa
Bei einem Übergriff in einem Bus in Chemnitz wurde der Fahrer verletzt.
Bei einem Übergriff in einem Bus in Chemnitz wurde der Fahrer verletzt. Bild: dpa
Chemnitz
Übergriff in Chemnitz: Gruppe geht auf Busfahrer los
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Der Vorfall passierte am Samstagabend und endete mit einem Verletzten. Die Polizei sucht Zeugen.

In Chemnitz ist am Samstagabend ein Busfahrer angegriffen und verletzt worden. Laut Polizei passierte der Vorfall um 21.30 Uhr an der Haltestelle „Ernst-Heilmann-Straße“ an der Waldenburger Straße in Altendorf. Die mutmaßlichen Täter, eine Gruppe von vier Personen, seien dort zugestiegen und haben sofort damit begonnen, mehrere Fahrgäste...
