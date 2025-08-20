Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Übergriffiger Ausländer oder rassistischer Angriff: Die zwei Seiten einer Chemnitzer Nachtclubschlägerei

Faustschläge, Tritte und der Wurf einer Glasflasche waren am Dienstag Thema vor dem Amtsgericht Chemnitz.
Faustschläge, Tritte und der Wurf einer Glasflasche waren am Dienstag Thema vor dem Amtsgericht Chemnitz. Bild: Tamara - stock.adobe.com
Chemnitz
Übergriffiger Ausländer oder rassistischer Angriff: Die zwei Seiten einer Chemnitzer Nachtclubschlägerei
Redakteur
Von Erik Anke
Eine Schlägerei aus dem April 2024 beschäftigte nun die Justiz in Chemnitz. Über den Hergang gibt es konträre Erzählungen und eine Aufklärung gelingt dem Gericht nicht in jedem Detail.

So unterschiedlich kann man ein und die selbe Situation beschreiben: Der eine sieht sich als Ziel eines rassistischen Angriffs, die Staatsanwaltschaft wirft ihm dagegen vor eine Frau bedrängt und eine Auseinandersetzung erst ausgelöst zu haben.
