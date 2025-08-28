Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Umstrittener Solarpark in Chemnitz: Investor droht Gegnern mit Millionen-Kosten

Dass das Projekt vor ihren Grundstücken genehmigt ist, erfuhren die Anlieger in Chemnitz-Glösa eher zufällig. Sie fühlen sich übergangen.
Bild: Andreas Seidel/Archiv
Dass das Projekt vor ihren Grundstücken genehmigt ist, erfuhren die Anlieger in Chemnitz-Glösa eher zufällig. Sie fühlen sich übergangen.
Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
Umstrittener Solarpark in Chemnitz: Investor droht Gegnern mit Millionen-Kosten
Redakteur
Von Michael Müller
Eigentlich hätten in diesen Wochen die ersten Arbeiten beginnen sollen. Doch Anlieger wehren sich vor Gericht. Haben sie eine Chance?

Im Streit um ein im Chemnitzer Norden geplantes großflächiges Solarkraftwerk verhärten sich die Fronten. Der Konflikt um die rund 26 Hektar große Anlage beschäftigt mittlerweile die Justiz. Anlieger aus dem Stadtteil Glösa, die gegen die bereits erteilte Baugenehmigung geklagt haben, sehen sich im Gegenzug massiv unter Druck gesetzt.
