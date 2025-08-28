Umstrittener Solarpark in Chemnitz: Investor droht Gegnern mit Millionen-Kosten

Chemnitz
Eigentlich hätten in diesen Wochen die ersten Arbeiten beginnen sollen. Doch Anlieger wehren sich vor Gericht. Haben sie eine Chance?
Im Streit um ein im Chemnitzer Norden geplantes großflächiges Solarkraftwerk verhärten sich die Fronten. Der Konflikt um die rund 26 Hektar große Anlage beschäftigt mittlerweile die Justiz. Anlieger aus dem Stadtteil Glösa, die gegen die bereits erteilte Baugenehmigung geklagt haben, sehen sich im Gegenzug massiv unter Druck gesetzt.
