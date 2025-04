Umstrittener Vorstoß in Chemnitz: Bald keine Anzeige mehr fürs Schwarzfahren?

Wer in den Bussen und Bahnen der CVAG ohne Fahrschein erwischt wird, soll wie in vielen anderen deutschen Städten dafür nicht mehr mit Gefängnis rechnen müssen. Das sieht ein Vorschlag vor, über den in dieser Woche der Stadtrat entscheiden soll.

Es gibt in Chemnitz nicht viele Bereiche, in denen die Kriminalität zuletzt merklich zugenommen hat. Zu den Ausnahmen gehört laut den neuesten Statistiken das Schwarzfahren. Knapp 1100 Fälle sogenannter Leistungserschleichung hatte die Polizei in Chemnitz im vergangenen Jahr auf dem Tisch – mehr als doppelt so viele wie im Jahr davor.