Umstrittenes Gewerbegebiet in Chemnitz-Rabenstein: Stadträte geben grünes Licht

Das Rathaus kann die Planungen für das Areal an der Autobahnabfahrt Rottluff vorantreiben. Um Anwohnerbedenken zu berücksichtigen, sollen besondere Regeln gelten.

Im Chemnitzer Westen könnte in einigen Jahren ein neuer Platz für die Ansiedlungen von Firmen entstehen. Der Ausschuss für Stadtentwicklung hat in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt, die Planungen für ein neues Gewerbegebiet an der A-72-Abfahrt Rottluff wieder aufzunehmen. Sie waren vor sieben Jahre auf Eis gelegt worden. Zum einen, weil es...