Die Feuerwehrleute löschten den Brand am Montagabend. Bild: Jan Härtel
Die Feuerwehrleute löschten den Brand am Montagabend. Bild: Jan Härtel
Chemnitz
Unbekannte brennen Hecke in Chemnitz nieder
Von Erik Anke
Das Feuer wurde am Montagabend gelöscht. Die Pflanzen waren da bereits verbrannt.

Polizei und Feuerwehr mussten am Montagabend gegen 18.15 Uhr in die Chemnitzer Paul-Jäckel-Straße ausrücken. Vor einem italienischen Restaurant war dort eine Hecke in Brand gesteckt worden. Die Pflanzen brannten komplett nieder, zurück blieben nur die Rankgitter, an denen sie zuvor befestigt waren. Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion...
