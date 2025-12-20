Unbekannte brennen in Chemnitz Mülltonnen ab

Im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses wurden zwei Abfallbehälter angezündet.

Die Polizei ermittelt zu einer Brandstiftung im Stadtteil Kappel. Nach Angaben eines Sprechers zündeten Unbekannte am Freitagabend kurz vor 21 Uhr im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses an der Dr.-Salvador-Allende Straße zwei Mülltonnen in Brand. Die beiden Tonnen (Fassungsvermögen jeweils 1100 Liter) brannten vollständig nieder. Die Gefahr...