MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Unbekannte brennen in Chemnitz Mülltonnen ab

Am Freitagabend zündeten Unbekannte in Kappel zwei Mülltonnen an.
Am Freitagabend zündeten Unbekannte in Kappel zwei Mülltonnen an. Bild: Symbolfoto: Andreas Bauer/Archiv
Am Freitagabend zündeten Unbekannte in Kappel zwei Mülltonnen an.
Am Freitagabend zündeten Unbekannte in Kappel zwei Mülltonnen an. Bild: Symbolfoto: Andreas Bauer/Archiv
Chemnitz
Unbekannte brennen in Chemnitz Mülltonnen ab
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses wurden zwei Abfallbehälter angezündet.

Die Polizei ermittelt zu einer Brandstiftung im Stadtteil Kappel. Nach Angaben eines Sprechers zündeten Unbekannte am Freitagabend kurz vor 21 Uhr im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses an der Dr.-Salvador-Allende Straße zwei Mülltonnen in Brand. Die beiden Tonnen (Fassungsvermögen jeweils 1100 Liter) brannten vollständig nieder. Die Gefahr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:30 Uhr
1 min.
Ferkeltaxi mitten im Zwickauer Stadtzentrum
Friedemann Schürer steuerte das Ferkeltaxi nach Zwickau.
Ein nostalgischer Sonderzug hielt in Zwickau und sorgte für staunende Gesichter. 100 Fahrgäste waren auf Weihnachtstour.
Frank Dörfelt
19.12.2025
8 min.
Erzgebirgskrimi: Ab Weihnachten geht’s weiter - doch hinter den Kulissen steigt der Kostendruck
 6 Bilder
Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler und Teresa Weißbach als Försterin Saskia Bergelt während Dreharbeiten zum 16. Erzgebirgskrimi in Schneeberg.
Im neuen Jahr sollen drei neue Erzgebirgskrimis gezeigt und drei neue gedreht werden; der erste neue Film steht auch bald in der ZDF-Mediathek. Auf den ersten Blick läuft‘s also rund, auf den zweiten Blick kneift auch hier der Kostendruck, sodass erstmals zwei Filme parallel gedreht werden. Was das heißt, wer künftig neben Kommissar Winkler ermitteln soll, was mit der Försterin wird und ob am Horizont das Ende der Reihe aufzieht, darüber spricht Produzent Rainer Jahreis im Interview.
Katharina Leuoth
17.12.2025
4 min.
Hausärztin aus dem Vogtland geht in Rente ohne Nachfolger: „Ich wollte meine Praxis verschenken, aber keiner nimmt sie“
„Das sind tolle Mitarbeiterinnen“, sagt Allgemeinärztin Karina Opitz (Mitte) über ihr Team. Dazu gehören bis Jahresende auch Birgit Schönfelder-Escher (links) und Angela Seidel.
Zwei Ärztinnen hören zu Jahresende in Auerbach auf. Ein Teil der 1300 Patienten von Allgemeinmedizinerin Karina Opitz sucht einen neuen Hausarzt. Der Ärztemangel im Göltzschtal wird spürbar.
Cornelia Henze
13:32 Uhr
2 min.
Biathletin Preuß läuft in Verfolgung auf Rang elf
Franziska Preuß zeigt eine starke Schießleistung in der Verfolgung. (Archivbild)
Franziska Preuß ist nach ihrer Zwangspause noch nicht bei 100 Prozent. Aber die Bayerin kommt in der Olympia-Saison der Biathleten langsam in Schwung.
12.11.2025
1 min.
Zwei Brände in der Nacht in Chemnitz
Die Feuerwehr beim Einsatz an der Yorckstraße.
Die Mülltonne und der Kinderwagen wurden offenbar angezündet.
Christian Mathea
06.11.2025
1 min.
Radfahrer bei Unfall in Chemnitz schwer verletzt
Am späten Mittwochnachmittag kollidierte ein Auto mit einem vorfahrtsberechtigen Radfahrer.
Die Kollision ereignete sich am späten Nachmittag in Kappel. Der Radfahrer hatte nach ersten Erkenntnissen Vorfahrt.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel