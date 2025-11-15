Unbekannte klauen Abschleppwagen in Chemnitz

Der Diebstahl ereignete sich am Freitagabend. Die Polizei gibt erste Details zum auffälligen Äußeren des Wagens bekannt.

Unbekannte Täter hatten es am Freitag im Chemnitzer Ortsteil Draisdorf auf einen Abschleppwagen abgesehen. Laut Polizei verschafften sich die Täter am Freitagabend zwischen 20 und 22 Uhr Zugriff auf einen abgestellten Pkw-Transporter Citroën Jumper und klauten das Fahrzeug anschließend. Zu erkennen sein dürfte das Fahrzeug an seinem...